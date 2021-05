Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210519 - 0597 Frankfurt-Bockenheim: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 50-jährige Fahrer eines Opel Meriva wollte am Dienstag, den 18. Mai 2021, gegen 15.25 Uhr, rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Schloßstraße einbiegen. Offenbar übersah er dabei die in stadtauswärtiger Richtung fahrende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Meriva noch gegen zwei dort geparkte VW Golf geschoben, die beschädigt wurden. Der Fahrer des Meriva wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

