Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210519 - 0596 Frankfurt-Ostend: Crackdealer erwischt

Frankfurt (ots)

(ne)Mitten bei der "Arbeit" hatte eine Polizeistreife gestern Mittag einen 32-jährigen Crackdealer in der Schielestraße erwischt. Der Mann hatte 15 verkaufsfertige Portionen dabei.

In einem Hinterhof einer Drogenhilfseinrichtung hatten sich mehrere Personen auffällig um einen Mann herumgestellt. Beim Erblicken der Streife suchten alle sofort das Weite. Den 32-Jährigen konnten die Polizisten dennoch kontrollieren. Seine Aussprache klang ziemlich merkwürdig, aber der Grund dafür war schnell gefunden. In seinem Mund hatte der 32-Jährige die ganzen Verkaufsportionen mit einem Gesamtgewicht von knapp sieben Gramm deponiert. Diese gab er nun bereitwillig heraus. Der 32-Jährige wurde festgenommen und kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums.

