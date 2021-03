Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Alkohol am Steuer

Landstuhl/Ramstein-Miesenbach (ots)

Wie der Polizei Landstuhl am 27.03.2021 gegen kurz nach 09:00 Uhr Mitgeteilt wurde, befahre eine Verkehrsteilnehmerin die A 62 in Richtung Landstuhl in Schlangenlinien. Das Fahrzeug wurde kurz darauf von einer Streife in der Gemarkung Ramstein-Miesenbach zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei musste festgestellt werden, dass die 25-jährige Fahrerin mit 1,49 Promille deutlich alkoholisiert war. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Gegen die Dame wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.|pilan

