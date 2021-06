Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Heessen (ots)

Am Freitag, 4 Juni, verletzte sich eine Person bei einem Auffahrunfall auf der Münsterstraße. Gegen 13 Uhr fuhr ein 67-jähriger Mercedes-Fahrer auf einen vorausfahrenden Ford auf, nachdem beide Fahrzeuge zunächst aufgrund eines Rückstaus angehalten hatten. Die 38-jährige Ford-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.(rs)

