Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen in Eisborn

Balve (ots)

Vandalen trieben in den vergangenen Wochen in Eisborn ihr Unwesen. Zwischen dem 24.4. und 10.5., brachen sie die Blitzableiter eines Aussichtsturms des Heimatvereins an der Straße "Zur Mailinde" ab. Außerdem beschädigten sie eine Hinweistafel und ließen das Vorhängeschloss einer Absperrschranke mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen. (dill)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Dienstag einen Zaun "An der Schmalmke". Hinweise zu den Taten nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell