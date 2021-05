Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ölwechsel vorgetäuscht und Wagen gestohlen

Altena (ots)

Eine 80-jährige Altenaerin hat am Dienstag ihren Pkw zum Ölwechsel gegeben. Das dachte sie zumindest. Der angebliche Werkstatt-Mitarbeiter nahm den Schlüssel und verschwand - und damit auch ihr grauer Honda CB 3 mit dem amtlichen Kennzeichen MK-KN505.

Der Unbekannte klingelte morgens um 8 Uhr am Breitenhagen an der Haustür der Frau. Er erklärte, er wolle den Wagen der Seniorin zum Ölwechsel abholen. Der Fremde kam der Seniorin vertrauenswürdig vor. Schließlich hatte sie den Wagen erst einige Monate zuvor in einer freien Werkstatt. Sie händigte Fahrzeugschlüssel und Zulassungsbescheinigung ihres Honda aus. Als sich der angebliche Werkstatt-Mitarbeiter bis zum Nachmittag nicht zurückgemeldet hatte, wurde sie misstrauisch und bat die Polizei um Hilfe. Die fand den Wagen weder bei der früheren Werkstatt, noch bei einer anderen Firma. Der Honda wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Fremde ist etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat blonde Haare eine normale Statur. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell