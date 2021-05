Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Katalysatoren gestohlen/ Einbrecher im Fitnesscenter und Zeitungsdiebe am Supermarkt

Iserlohn (ots)

Zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag haben Unbekannte Am Erbenberg auf einem Garagenhof einen BMW 316I hochgebockt und den Katalysator abgeflext. Der Diebstahl fiel dem Eigentümer nur auf, weil der Wagen plötzlich so laut war. Ähnlich ging es bereits in der Nacht zum 27. April dem Fahrer eines 3er BMW an der Aucheler Straße in Letmathe. Auch er schaute unter seinen lärmenden Wagen und musste feststellen, dass Unbekannte seinen Kat entfernt hatten. Er erstattete erst am gestrigen Dienstag Anzeige bei der Polizei.

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Fitnessstudio am Reiterweg eingebrochen. Sie schlugen ein Fenster ein und kletterten in das Gebäude. Um 0.45 Uhr löste ein Alarm aus. Es wurde nichts gestohlen.

Diebe sind am Dienstagmorgen mit Zeitschriften im Wert von rund 150 Euro geflüchtet. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen den Ablauf auf dem Gelände eines Supermarktes an der Hagener Straße: Zwei Minuten nach Mitternacht öffneten zwei Personen an der Laderampe gewaltsam die Vorhängeschlösser einer Alubox. Darin lagen für den Verkauf bestimmte Zeitschriften und Magazine mitsamt "Spielzeugen".

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell