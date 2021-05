Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoräder-Diebe flüchten ohne Beute

Menden (ots)

Mit Wagenheber und Drehmomentschlüssel schraubten Unbekannte am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses an der Fröndenberger Straße die Räder eines Mercedes Benz C ab. Sie bockten den Wagen auf Baumscheiben auf und demontierten mehrere Räder. Die Täter wurden jedoch möglicherweise gestört und flüchteten nach halber Arbeit ohne Beute, aber auch ohne ihre Werkzeuge.

