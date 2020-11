Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1592) Schwerer Verkehrsunfall bei Großhabersdorf

ZirndorfZirndorf (ots)

Am Samstagnachmittag (31.10.2020) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall bei Großhabersdorf (Lkrs. Fürth). Zwei Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seiner 22-jährigen Beifahrerin die Staatsstraße 2245 von Vincenzbronn in Fahrtrichtung Großhabersdorf mit einem BMW X3. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte er einen vor ihn fahrenden Bus überholen und übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug, welches stark abbremsen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Daraufhin lenkte der 24-Jährige sein Fahrzeug nach rechts und geriet hierdurch in den Straßengraben.

Am Ende des Grabens kollidierte er mit einem Wasserdurchlauf, woraufhin sich sein Fahrzeug mehrfach überschlug. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Seine 22-jährige Beifahrerin wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 22-jährige schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus. Sie befindet sich glücklicherweise nicht in Lebensgefahr.

Der BMW wurde durch Unfall nahezu vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. / Michael Petzold

