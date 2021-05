Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher durchwühlen Wohnung

Meinerzhagen (ots)

Am Dienstag zwischen 12 und 13.45 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Hauses am Ulmenweg auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Wohnräume und nahmen Schmuck und Bargeld an sich. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

