Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Roller geklaut

Werdohl (ots)

In der Nacht auf Dienstag verschwand in der Brüderstraße ein Roller. Das Opfer erstattete am gestrigen Morgen Anzeige. Nur wenige Stunden später meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hatte das geklaute Fahrzeug in einem Waldstück in Tatortnähe gefunden. Helm und Koffer waren verschwunden. Offenbar hatten die Diebe das Zündschloss manipuliert. Dabei entstand Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen für die Tat. Hinweise nimmt die Wache Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen. (dill)

