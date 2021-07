Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Volvo beschädigt

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es an der Niedersachsenstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Es bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Volvo. Zeugen sowie der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

