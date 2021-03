Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe - Radfahrer missachtet Vorfahrt von Pkw - Radfahrer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde ein 85-jähriger Radfahrer als er am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, an der Kreuzung Nördliche Hildapromenade/Stabelstraße/Hoffstraße vermutlich die Vorfahrt eines die Nördliche Hildapromenade befahrenden 82-jährigen Autofahrers missachtete. Er wurde vom Pkw aufgeladen und zu Boden geworfen. Rettungskräfte brachten den am Kopf und an der Schulter verletzten 85-Jährigen in ein Krankenhaus.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell