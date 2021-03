Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Verbotenes Wendemanöver führte zu Unfall

Karlsruhe (ots)

Auf der Messe-Allee in Rheinstetten kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 20 Jahre alter Golf-Fahrer verletzt wurde.

Nach den ersten Feststellungen fuhr eine 64-jährige Pkw-Fahrerin gegen 15:40 Uhr auf der Messe-Allee. Hier wendete sie verbotenerweise mit ihrem Fahrzeug. Der nach ihr fahrende Golf-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr in das Heck des wendenden Pkws. In der Folge dreht sich das Fahrzeug der 64-Jährigen und kam letztendlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Durch die Kollision wurde der 20-Jährige verletzt und musste vorsorglich durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

