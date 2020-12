Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages, am 26.12.2020 gegen 10 Uhr, stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen ihrer Streifenfahrt eine Verkehrsunfallflucht im Stadtgebiet Bitburg fest. Der Verursacher kam offensichtlich von der Fahrbahn ab, als er von der Brodenheckstraße in die Bedastraße einbiegen wollte. Dabei querte der Unfallflüchtige mit seinem Fahrzeug zunächst den Gehweg, setzte dabei auf dem Bordstein auf und kollidierte letztendlich mit einem am Rand des Grünstreifens angebrachten Schildermast. Der Mast wurde durch den Zusammenstoß umgeknickt, es entstand ein Fremdschaden in Höhe von ca. 150EUR. Nach der Kollision entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise telefonisch an die Polizeiinspektion Bitburg mitzuteilen: 06561-96850.

