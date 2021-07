Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210718 - 0866 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mit Messer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Freitag, den 16. Juli 2021, gegen 09.30 Uhr, zu einem Streit zwischen zwei Männern in der Moselstraße, in Höhe der Hausnummer 36.

Plötzlich zog einer der Männer ein Messer und verletzte dabei den Geschädigten, einen 41-jährigen Frankfurter, am Bauch. Dieser wurde später in ein Krankenhaus verbracht, der Täter floh vom Ort des Geschehens.

Der Täter wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Trug eine Jacke, deren obere Hälfte weiß und deren untere Hälfte rot ist. Dazu eine Cargo-Hose mit aufgenähten Seitentaschen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400.

