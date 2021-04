Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruchsdiebstahl: Kellerräume betroffen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Mehrere Bielefelder meldeten sich am Montagmorgen, 26.04.2021, bei der Polizei, um Einbruchsdiebstähle zur Anzeige zu bringen. Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus Am Stückenkamp und in einem Gebäude Auf dem Langen Kampe sind betroffen.

Im Zeitraum von Sonntag, 25.04.2021, 17:00 Uhr, und Montag, 26.04.2021, 07:45 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu insgesamt acht Kellerräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Werkzeug und ein E-Bike.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Einbrechern oder dem Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter: 0521/545-0

