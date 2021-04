Polizei Bielefeld

POL-BI: Katalysator gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Unbekannte demontierten in der Nacht von Sonntag, 25.04.2021, auf Montag, an der Spindelstraße, nahe der Straße Kleine Howe, einen PKW-Katalysator.

Am Sonntag gegen 17:00 Uhr parkte eine Bielefelderin ihren Volvo an der Spindelstraße. Montagmorgen gegen 07:30 Uhr startete sie ihren PKW und bemerkte, dass er ungewöhnlich laut war. Während der Nachtstunden hatten unbekannte Täter an dem geparkten Volvo einen Teil des Auspuffs und den Katalysator abmontiert.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

