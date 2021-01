Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Feuerlöscher entwendet und auf Auto geworfen (27.-28.01.2021)

Singen am Hohentwiel (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Reichenaustraße die Frontscheibe eines Peugeot beschädigt. Mit einem leeren, etwa 12 kg schweren Feuerlöscher warfen sie die Scheibe ein. Der Feuerlöscher war vermutlich zuvor in einem Mehrfamilienhaus entwendet und entleert worden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Eigentümer des Feuerlöschers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, in Verbindung zu setzen.

