Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210719 - 0872 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schusswaffe sichergestellt

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 18. Juli 2021, gegen 10.10 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein ihm unbekannter Mann Am Platz der Republik eine Schusswaffe in seinen Rucksack steckte. Der Zeuge verständigte daraufhin sofort die Polizei, die den Beschuldigten an der Ecke Düsseldorfer Straße/Karlstraße entdeckte. Beamte des 1. und des 4. Polizeirevieres brachten den Mann zu Boden und konnten dann in seinem Rucksack eine "scharfe" Pistole der Marke Makarow auffinden und sicherstellen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Litauen, der angab, dass ihm seine Tochter die Waffe ins Gepäck gelegt habe. Die Waffe wollte er hier einem Bekannten zeigen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell