Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Wohnung in Stadland +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 09. Juli 2021, wurde ein 92-jähriger Rentner an der Stellwerkstraße in Rodenkirchen bestohlen.

Während der Stadländer anderweitig beschäftigt war, drang die mutmaßliche Täterin durch eine unverschlossene Tür in das Haus ein und entwendete die Bank- und Kreditkarte des Rentners.

Bereits am selben Tag, gegen 14:00 Uhr, wurde erstmals Geld an einem Geldautomaten der Raiffeisenbank an der Marktstraße in Rodenkirchen abgehoben. Es folgten mehrere Abhebungen bei Banken und Einkäufe im Umland.

In diesem Zusammenhang richtet sich ein Tatverdacht gegen eine etwa 35- bis 45-jährige Frau. Sie kann wie folgt beschrieben werden:

- südosteuropäischer Erscheinung, - gepflegter Erscheinung mit - kurze dunkle Haare - etwa 1,70 Meter groß - kräftige Statur, - bekleidet mit weißer 7/8-Hose und weißer, ärmelloser Bluse und hellen Sandalen

Sie konnte dabei beobachtet werden, wie sie am Freitag, in der Mittagszeit, mehrere Grundstücke an der Stellwerkstraße betrat. Nach ersten Hinweisen könnte auch ein PKW mit auswärtigen Kennzeichen im Nahbereich aufgefallen sein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden. Insbesondere sind Beobachtungen im Bereich der Raiffeisenbank am Freitag um 14:00 Uhr mit der beschriebenen Frau oder einem PKW mit auswärtigem Kennzeichen von Interesse.

