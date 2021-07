Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw verunfallt in Elsfleth +++ Fahrer unter Alkoholeinfluss

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Anwohner meldeten am Dienstag, 13. Juli 2021, gegen 21:10 Uhr, einen Pkw, der in der Straße Nordermoorer Hellmer in Elsfleth verunfallt war.

Beamte der Polizei Brake begaben sich daraufhin zur Unfallstelle und stellten fest, dass der Fahrer des Pkws, der zuvor trotz Sperrung der Straße in Richtung B 212 unterwegs war, im Bereich der Ulmenstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Anschließend überfuhr der Fahrer einen angrenzenden Grünstreifen und prallte mit seinem Pkw auf einem Grundstück gegen einen Baum.

Der Fahrer, ein 74-Jähriger aus Ovelgönne, konnte den Pkw selbstständig verlassen. Die Besatzung eines alarmierten Rettungswagens versorgte den Mann am Unfallort. Er konnte unverletzt aus der Behandlung entlassen werden. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,56 Promille.

Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Des Weiteren beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Gegen ihn wurde in Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Der Pkw wurde durch die Kollision mit dem Baum stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell