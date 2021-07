Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Trickdiebe in Hatten und Dötlingen unterwegs +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermeintlichen Spendensammlern gelang es am Dienstag, 13. Juli 2021, zwei Seniorinnen im Alter von 75 und 95 Jahren zu bestehlen.

Zunächst wurde gegen 11:45 Uhr die Wohnanschrift einer Geschädigten im Amselweg in Hatten aufgesucht. Anschließend erschienen Spendensammler im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr an der Wohnanschrift einer weiteren Frau im Raschens Kamp in Dötlingen.

In beiden Fällen verwickelte einer der beiden Männer die Seniorinnen in ein Gespräch. Ein zweiter Mann nutzte jeweils den Moment der Ablenkung und entwendete Wertgegenstände, die in der Schnelle aufgefunden werden konnten. Hierbei handelte es sich um Schmuck, Bargeld und weitere Zahlungsmittel.

Zeugen, die im Bereich der Tatörtlichkeiten Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

