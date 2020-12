Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201216.1 Kiel: Führerschein nach riskantem Fahrmanöver beschlagnahmt

KielKiel (ots)

Dienstagabend ist es aufgrund eines gefährlichen Fahrmanövers zu einem Unfall auf der Bundesstraße 76 in Höhe des Holsteinverteilers gekommen. Eine Frau war Rückwärts gefahren, nachdem sie die Ausfahrt in Richtung Gettorf verpasst hatte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nach Angaben der 19-Jährigen habe sie die Bundesstraße gegen 22 Uhr mit dem Ziel Gettorf befahren und die Ausfahrt am Holsteinverteiler verpasst. Sie habe daraufhin den Rückwärtsgang ihres Citroen eingelegt und sei etwa 35 Meter zurückgefahren. In dem Moment näherte sich ein 25-Jähriger mit einem Opel. Er versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem rückwärtsfahrenden Wagen aber nicht vermeiden.

Ein Atemalkoholtest bei der unverletzten Frau ergab einen Wert von 0,0 Promille. Der 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen, die jedoch vor Ort behandelt werden konnten, so dass er nicht in ein Krankenhaus kam. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Norden in Höhe der Unfallstelle bis etwa 23:15 Uhr gesperrt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die eingesetzten Beamten des 1. Reviers den Führerschein der Verursacherin und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

