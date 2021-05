Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Zwei Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Dissen (ots)

Unbekannte Täter trieben in der Zeit von Mittwochmittag (13.30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (11 Uhr) in der Berliner Straße ihr Unwesen. Sie schlugen an einen grauen Opel Zafira und an einem grauen Opel Astra Station Wagon eine Seitenscheibe ein, erlangten jedoch nach ersten Erkenntnissen kein Diebesgut. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

