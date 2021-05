Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Ford Mustang bei Unfallflucht beschädigt

Quakenbrück (ots)

Am Dienstag, in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22:45 Uhr, wurde ein schwarzer Ford Mustang in der Langen Straße, Höhe Hausnummer 2, von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin des Mustangs stellte die Beschädigung am Fahrzeugheck bei der Rückkehr zu ihrem Pkw fest. Möglicherweise hat ein anderes Fahrzeug den Ford beim Ein- oder Ausparken berührt. Wer Hinweise zu dem Zusammenstoß geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05431/907760 oder 05439/9690.

