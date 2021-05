Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen - Täter flüchten ohne Beute

Bissendorf (ots)

In der Wissinger Straße geriet am Mittwochabend ein Toyota Aygo ins Visier von Unbekannten. Der weiße Kleinwagen stand auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus, als der oder die Täter zwischen 18 und 19.40 Uhr eine Seitenscheibe beschädigten. Nach ersten Informationen erlangten sie aus dem Fahrzeuginneren keine Wertgegenstände und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell