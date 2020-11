Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Einbrecher kommt durch gekipptes Fenster - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Tag (21. November 2020) ist mindestens ein unbekannter Täter in eine Wohnung am Johannesplatz eingebrochen und hat Bargeld entwendet.

Im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 22:20 Uhr verschaffte sich mindestens ein Täter Zutritt in ein Mehrfamilienhaus am Johannesplatz. Über den dortigen Innenhof gelangte dieser durch ein auf Kipp stehendes Badezimmerfenster in eine Wohnung in der ersten Etage und durchsuchte diese komplett. Anschließend verließ der Täter die Wohnung durch das zuvor geöffnete Badezimmerfenster und entkam unerkannt mitsamt der Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (573)

