Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210719 - 0871 Frankfurt-Bockenheim: Rücksichtsloser Autofahrer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag (19.07.2021) durch seine rücksichtslose Fahrweise offenbar einige Menschen in Bockenheim um ihren Schlaf gebracht. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.

Als gegen 01.15 Uhr sowohl über den Notruf als auch beim 13. Polizeirevier mehrere Anrufe eingingen, dass ein Fahrzeug stark beschleunigend, stark bremsend und mit quietschenden Reifen die Straßen um den Westbahnhof befahren soll, begab sich umgehend eine Streife in den gemeldeten Bereich. In der Zwischenzeit konnte ein Zeuge die aktuelle Position des Störenfrieds übermitteln, welcher sein Fahrzeug in der Werrastraße abstellte und dieses verließ. Noch am Pkw trafen die alarmierten Beamten auf den späteren Beschuldigten, einen 43 Jahre alten Mann, und forderten diesen auf, stehen zu bleiben, um ihn zu kontrollieren. Der Aufforderung kam dieser jedoch nicht nach, sodass er festgehalten werden musste. Dabei sperrte er sich, leistete Widerstand und trat nach den Beamten. In der Folge klickten bei dem renitenten Mann die Handfesseln. Für ihn ging es zunächst auf die Polizeiwache.

Im Rahmen der fortlaufenden Maßnahmen stellte sich bei dem Festgenommenen heraus, dass dieser über keine Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass dieser im alkoholisierten Zustand und unter dem Einfluss von Drogen ein Fahrzeug führte, sodass über die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder entlassen.

Während der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell