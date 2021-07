Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210721 - 0881 Frankfurt-Bockenheim: Sperrmüllbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstagabend (20. Juli 2021) ereignete sich in Bockenheim ein Sperrmüllbrand. Eine Passantin entdeckte gegen 19:05 Uhr den Brandherd, bestehend aus Hausrat, Möbeln, Holzbrettern und Büchern, in der Hamburger Allee. Der Sperrmüll befand sich im Bereich eines Parkplatzes unterhalb einer Gleisbrücke des Westbahnhofs. Die Frau wählte schließlich den Notruf. Der alarmierten Feuerwehr gelang es in der Folge den Brand zu löschen. Es kam zu keinen Personenschäden. Das Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 069-755 51599 erbeten.

