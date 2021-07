Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210723 - 0887 Frankfurt-Ostend: Betrunkener führt Zielübungen durch

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 45-jähriger Mann sorgte am gestrigen Nachmittag (22. Juli 2021) am Ernst-Achilles-Platz für große Beunruhigung. Die Polizei nahm den alkoholisierten Mann fest, der zuvor für jeden sichtbar Zielübungen mit einer Waffe durchgeführt hatte. Der 45-Jährige hielt sich gegen 14:45 Uhr am Ernst-Achilles-Platz auf, als mehrere Anrufe beim Notruf eingingen. Die Mitteiler hatten den Mann dabei beobachtet, wie dieser augenscheinlich eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund zog, Zielübungen durchführte und die Waffe anschließend wieder in den Bund steckte. Eine in der Nähe befindliche Streife der Wachpolizei konnte den Mann kurz darauf widerstandslos festnehmen. In seinem Hosenbund fanden sie eine täuschend echt aussehende Softairwaffe, die sichergestellt wurde. Für die weiteren Maßnahmen ging es für den Festgenommenen auf eine Polizeiwache. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell