Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche entwenden Tasche mit Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagnachmittag (12.09., 16.00 - 16.15 Uhr) wurde die Polizei Gütersloh über einen Raub auf dem Areal eines Gebrauchtwagenhandels und einer Tankstelle am Nordring informiert. Den Angaben nach sprachen drei bislang unbekannte Jugendliche einen 10-Jährigen an und forderten ihn auf, seine Umhängetasche zu übergeben. Anschließend soll ein Junge des Trios dem 10-Jährigen die Tasche mit einer geringen Menge Bargeld und auch die getragene Halskette entrissen haben. Die drei Jugendlichen gingen daraufhin in Richtung Hagenstraße und im weiteren Verlauf Richtung Innenstadt davon.

Der Beschreibung nach waren die drei Täter ca. 13 - 16 Jahre alt. Der Haupttäter war ca. 160cm bis 170cm groß und hatte schwarze lockige, kurze Haare. Bekleidet war der Junge mit schwarzen Nike-Turnschuhen, schwarze Jogginghose und weißem T-Shirt. Zudem trug er eine Louis-Vuitton-Umhängetasche. Ein weiterer Junge war ebenfalls 160cm bis 170cm groß, mit glatten, dunklen und kurzen Haaren. Bekleidet mit zweite Jugendliche mit einer schwarzen Jacke mit großer weiße/schwarz/roter Applikation auf dem vorderen Bereich. Zu dem dritten Jungen konnte keine weitere Beschreibung abgegeben werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise zu den unbekannten drei Jugendlichen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell