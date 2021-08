Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootunfall mit Mietbooten

Frankfurt (ots)

Heute gegen 17:20 Uhr kollidierten unterhalb der Müllermaininsel zwei Führerscheinfreie Motormietboote. An einem Boot entstand ein Schaden an der Außenhaut des Bootes. Das andere Boot blieb unbeschädigt. Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Wasserschutzpolizei in Frankfurt geführt.

