Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall

Frankfurt (ots)

Heute gegen 12.10 Uhr verursachten zwei hintereinander zu Berg fahrende leere Gütermotorschiffe im Stadtgebiet Frankfurt am Main solch erhebliche Wellen, dass bei einem am Linken Ufer festgemachten Hausboot 2 der 4 Festmacher rissen. Des Weiteren platzte ein Fender und der Uferstein mit dem Festmacherring wurde in der Mauer beschädigt. Die Höhe des genauen Sachschadens kann erst nach Begutachtung der Mauer (Festmachereinrichtung) durch die Hafenbehörde beziffert werden. Personenschaden entstand keiner. Gegen beide Schiffsführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell