Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: größeres Verkehrschaos wegen Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.11.2021, gegen 16.20 Uhr, sorgte ein Auffahrunfall auf der Bundesstraße 317, in Höhe der Einmündung zum Gewerbegebiet Entenbad, für ein größeres Verkehrschaos im Feierabendverkehr. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Steine. Im Bereich der Lichtzeichenanlage an der Einmündung zum Entenbad musste er verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter dem 18-Jährigen fahrender 58-jähriger Fahrer eines Kleintransporters bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den Pkw des 18-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Fahrbahn der Bundesstraße war erst gegen 18.00 Uhr wieder komplett frei.

