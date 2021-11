Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: auf parkenden Lkw aufgefahren - Totalschaden verursacht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.11.2021, gegen 21.37 Uhr, fuhr ein 26-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem BMW, aus hier nicht bekannten Gründen, auf einen in der "Alte Poststraße" geparkten Lkw auf. Es wurde niemand verletzt. Der BMW wurde allerdings stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am BMW wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, am Lkw entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell