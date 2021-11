Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag, 21.11.2021, 20.00 Uhr und Montag, 22.11.2021, 11.30 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit der Fahrerseite eines schwarzen Ford Focus, welcher in der Kaminfegerstraße Höhe Hausnummer 19 geparkt war. Am Ford Focus entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. Nach Sachlage könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen roten Pkw handeln.

