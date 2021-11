Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ermke - Drei Männer flüchten nach Ladendiebstahl

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 14.58 Uhr, betraten drei unbekannte Männer nacheinander ein Elektrofachgeschäft im Matrumer Weg. Gemeinschaftlich entwendeten sie einen Laptop. Die drei Tatverdächtigen verließen nacheinander das Geschäft und flüchteten mit einem schwarzen Pkw in unbekannte Richtung. Die drei Personen sollen alle eine kräftige Statur und ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Der erste Tatverdächtige soll eine dunkle Jeans, eine dunkle Sweatjacke, ein dunkles Shirt sowie braune Lederschuhe getragen haben. Zudem hatte er kurze Haare. Der zweite Tatverdächtige trug eine schwarze Jacke, ein schwarzes Cap, schwarze Sneaker mit weißer Sohle und eine beige Umhängetasche. Der dritte Tatverdächtige hatte eine khakifarbene Steppjacke mit gelber Kapuze, ein dunkles kariertes Hemd, schwarze Sneaker mit weißer Sohle sowie eine graue Cap an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Essen - Taschendiebstahl

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 15.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 85-jährigen Frau aus der Manteltasche, als sich diese in einem Verbrauchermarkt in der Langen Straße befand. Neben Bargeld befand sich darin auch ein teures Hörgerät. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Scooters

Am Donnerstag, 25. November 2021, zwischen 20.15 Uhr und 21.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter, welcher vor einer Volkshochschule in der Straße Altes Stadttor abgestellt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 19. November 2021, 7.00 Uhr und Dienstag, 23. November 2021, 13.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Mountainbike von einer Bushaltestelle in der Langen Straße/St. Laurentius Platz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am Donnerstag, 25. November 2021, zwischen 13.40 Uhr und 18.40 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Norderneystraße. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Mittwoch, 24. November 2021, 22.30 Uhr und Donnerstag, 25. November 2021, 6.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen in der Böseler Straße die Fassade des eines Verbrauchermarktes mit diversen Farbschmierereien. Zudem wurde das Glaselement eines Fensters beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 7.50 Uhr, stellten Polizeibeamte eine Jugendliche aus dem Landkreis Cloppenburg fest, die mit ihrem Kleinkraftrad auf der Elberger Straße mit einer Geschwindigkeit von 70km/h unterwegs war. Sie konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Sevelten - Kinder von unbekanntem Mann angesprochen

Am Donnerstag, 25. November 2021, um 16.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass zwei 9-jährige Mädchen in der Straße Vosshöge um 16.10 Uhr von einem bislang unbekannten Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurden. Dieser hatte die Kinder nach dem Weg zu einem Verbrauchermarkt gefragt. Den Kindern kam diese Situation verdächtig vor und sie entfernten sich vom Pkw und begaben sich nach Hause. Der Mann soll ca. 30 Jahre alt, kurze, braune Haare und einen Drei-Tage-Bart gehabt haben. Zudem sprach er akzentfrei und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Polizei prüft derzeit diesen Vorfall. Hierbei wurde auch bekannt, dass in einem Nachrichtendienst verbreitet wird, dass es bereits ähnliche Vorfälle gegeben habe. Auch dieser Umstand wird derzeit geprüft. Die Polizei bittet die Bevölkerung darum, bei etwaigen verdächtigen Situationen die Polizei zu informieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell