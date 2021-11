Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Strücklingen - Diebstahl von zwei Pedelecs

Am Mittwoch, 24. November 2021, zwischen 2.00 Uhr und 6.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei verschlossene Pedelecs der Marke Pegasus von einem Campingplatz in der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Bösel - Farbschmierereien/Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Anfang des Monats, zwischen dem 5. und 9. November 2021, kam es in Bösel zu mehreren Farbschmierereien. Unter anderem wurde ein Sichtschutzzaun in der Joseph-Haydn-Straße, Spielgeräte auf dem anliegenden Spielplatz sowie ein dortiger Stromverteilerkasten in der Südkamper Höhe mit Farbe beschmiert. Darüber hinaus wurden auf dem Stromverteilerkasten kleine Hakenkreuze aufgebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel 04494 922620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell