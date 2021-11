Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 23. November 2021, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Fahrrad der Marke Curtis vom Fahrradstand einer Schule in der Willohstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Schornsteinbrand

Am Dienstag, 23. November 2021, um 17.30 Uhr entdeckte der 83-jährige Bewohner eines Hauses in Bieste Rauch im Heizungsraum. Verursacht wurde der Rauch durch einen Schornsteinbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht wurde. Am Gebäude entstand kein Schaden, der 83-Jährige blieb unverletzt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. November 2021, 11.50 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Vechta mit dem Pkw die Oldenburger Straße in Vechta, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Seine 54-jährige Beifahrerin ließ diese Fahrt als Halterin zu. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23. November 2021, um 14.20 Uhr, fuhr eine 40-jährige Autofahrerin aus Dinklage auf der Burgstraße, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Goldenstedt - Sperrmüll verbrannt

Am Dienstag, 23. November 2021, gegen 17 Uhr, verbrannte ein 40-jähriger Mann in einer Hofeinfahrt in der Bahnhofstraße in einer Feuertonne Sperrmüll. Es entstand daraus eine starke Rauchentwicklung. Das Feuer wurde durch den Verursacher gelöscht. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Mittwoch, 24. November 2021, 01.24 Uhr befuhr ein 23-jähriger Steinfelder die Industriestraße. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 23. November 2021, 07.50 Uhr, überholte ein 58-jähriger aus Visbek einen vor ihm fahrenden 25-jährigern Pkw-Fahrer aus Dötlingen und übersah dabei einen ihm entgegenkommenden 18-jähriger Kraftradfahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Kraftradfahrer wurde leicht verletzt.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 23. November 2021, um 08.15 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Bakum mit seinem Pkw die K258 aus Richtung Bakum-Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Harme. In der Kurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zuvor mit dem Pkw einer 63-jährigen Bakumerin, welche sich im Gegenverkehr, in Fahrtrichtung Bakum-Ortsmitte befand. Der Pkw des 19-jährigen Mannes musste aus einem angrenzenden Garten geborgen werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 31.500 Euro.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, um 17.15 Uhr befuhr eine 50-Jährige aus Damme die Mühlenstraße mit einem Pkw in Richtung Stadtmitte und bog nach rechts auf den Parkplatz eines Sonderpostenmarktes ab. Hierbei übersah sie einen in gleicher Richtung fahrenden 76-jährigen Pedelecfahrer aus Damme, der sich auf dem Radweg befand. Der 76-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, dabei stürzte er und wurde leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfallfluchtflucht

Am Dienstag, 23. November 2021, zwischen 20.30 Uhr bis 23.55 Uhr stellte ein 36-jähriger Lohner seinen Pkw der Marke "VW, Golf" ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Lohner Straße in Vechta ab. Als er den Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell