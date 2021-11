Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Trickdiebstahl

Am Montag, 22. November 2021, um 8.45 Uhr, begegnete ein 71-jähriger Geschädigter vor einem Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße einer bislang unbekannten männlichen Person, welche scheinbar Spenden sammelte. Der Geschädigte gab ihm 10EUR aus seiner Geldbörse. Zum Dank umarmte ihn der unbekannte Mann. Als der Geschädigte an der Kasse stand und zahlen wollte, bemerkte er, dass ihm das Bargeld aus der Geldbörse gestohlen wurde. Er beschrieb den bislang unbekannten Tatverdächtigen als ca. 30 Jahre alt mit europäischem Erscheinungsbild. Er hatte dunkle Haare, trug eine Jeans, eine helle Jacke mit einem Muster auf der Brust, eine bunte Pudelmütze und führte ein Klemmbrett mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Barßel - Akku gestohlen

Am Montag, 22. November 2021, zwischen 20.20 Uhr und 22.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Akku von einem E-Bike, welches in der Westmarkstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. November 2021, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Friesoyther Straße in Richtung Friesoythe. Hier übersah er einen auf der Straße parkenden LKW und fuhr diesem auf. Der LKW war zu diesem Zeitpunkt gut ausgeleuchtet und hatte die Warnblinker eingeschaltet. Der 19-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. November 2021, um 7.24 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Leichtkraftrad auf der Barßeler Straße in Richtung Innenstadt. Eine 68-jährige Autofahrerin fuhr zur selben Zeit auf der Straße Hexenberg und wollte auf die Barßeler Straße nach links abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß, der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. November 2021, zwischen 10.40 Uhr und 11.10 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Up, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Europastraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

