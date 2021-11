Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl aus einem Rohbau

Ain der Zeit zwischen Samstag, 20. November 2021, 16.00 Uhr und Montag, 22. November 2021, 9.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Kabel aus einem unverschlossenen Rohbau in der Brinkstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Saterland/Strücklingen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 22. November 2021, um 8.00 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin auf der Hauptstraße ortseinwärts. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr auf der Bahnhofstraße und wollte die Hauptstraße queren, um in den Stockweg zu gelangen. Dabei missachtete er die Vorfahrt der 58-jährigen Frau. Diese musste ausweichen und stieß mit dem Vorderreifen gegen einen Bordstein. Es entstand ein Sachschaden. Bei dem anderen Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen VW Touran. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 22. November 2021, um 17.00 Uhr, fuhr eine 51-jährige Autofahrerin auf der Langen Straße (Auf dem Zetel) in Richtung Harkebrügge. Als sie nach links in die in die Langen Straße abbiegen wollte, übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden 12-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Unfall. Der Junge wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell