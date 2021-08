Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Zülpich (ots)

In Zülpich wurden zwischen dem 11.08.2021 und 12.08.2021 mehrere Baucontainer verschiedener Unternehmen aufgebrochen und verschiedene Gegenstände entwendet. Die Container befanden sich in folgenden Straßen, Keltenweg, Zum Mühlengraben und in der Blayer Straße. Der Schaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

