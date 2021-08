Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfall durch Sekundenschlaf

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (17.08.2021) gegen 7.55 Uhr kam es auf dem Jülicher Ring in Euskirchen zu einem Zusammenstoß. Der 18-jährige Pkw-Fahrer aus Köln fuhr aufgrund eines Sekundenschlafs auf einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Der 18-Jährige wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

