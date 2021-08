Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw Fahrerin kollidiert mit Baum

Zülpich (ots)

Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Zülpich befuhr am Dienstagmorgen (17.08.2021) die Ringstraße kommend von Enzen in Richtung Ülpenich. Die Fahrerin kam aufgrund von Unachtsamkeit von der der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Sie verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

