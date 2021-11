Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Vorläufiges Ermittlungsergebnis zu einem Brand eines Daches eines Verbrauchermarktes

Am Dienstag, 2. November 2021, um 16.55 Uhr, geriet aus zunächst unbekannter Ursache ein Teil des Daches eines Supermarktes in der Keetstraße in Brand und verursachte einen Schaden in der dortigen Dachverkleidung (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5063378). Eine Ursache durch einen technischen Defekt bzw. durch die dortigen Umbauarbeiten konnte schnell ausgeschlossen werden. Nach bisherigen intensiven Ermittlungen sind ein Kind und ein Jugendlicher, beide aus dem Landkreis Vechta, tatverdächtig, das Dach vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben.

Bakum - Verbranntes Essen

Am Sonntag, 21. November 2021, um 12.00 Uhr, wurde gemeldet, dass es in einem Mehrfamilienhaus in der Von-Galen-Straße zu Qualm und Brandgeruch kommen würde. Die Feuerwehr Bakum öffnete daraufhin eine Wohnung im Erdgeschoss. Zwei Personen wurden unverletzt aus der Wohnung gebracht. Ursache für den Qualm und den Brandgeruch war vergessenes Essen auf dem Herd. Das Gebäude bzw. die Wohnung wurde anschließend gelüftet und ist weiterhin bewohnbar. Es ist kein Schaden entstanden.

Damme - Feuerwehreinsatz

Am Sonntag, 21. November 2021, um 18.55 Uhr, kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Funkenbildung im Schornstein des Hauses. Durch die Feuerwehr wurde der Schornstein kontrolliert, anschließend wurden die Reste aus dem Schornstein durch die Feuerwehr entnommen und gelöscht. Ein Schornsteinfeger reinigte den Schornstein. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen sowie 30 Kräften vor Ort.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Samstag, 20. November 2021, 16.00 Uhr bis Sonntag, 21. November 2021, 10.55 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Großen Straße die Schaufensterscheiben eines Friseursalons. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Einbruch in Spielhalle

Am Montag, 22. November 2021, um 03.20 Uhr brachen unbekannte Personen in eine Spielhalle an der Lohner Straße ein. Zunächst versuchten sie durch die Haupteingangstür einzudringen, als dies misslang, beschädigten sie ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Montag, 22. November 2021, 06.20 Uhr fuhr ein 41-jähriger LKW-Fahrer aus Neustadt am Rübenberge auf der L843. Als er etwas zu weit nach rechts fuhr, geriet er zwischen Hausstette und Lüsche in die Berme und der mit Kartoffeln beladene LKW kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund der Bergungsarbeiten ist die Straße voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Goldenstedt - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 20. November 2021, um 4.00 Uhr, kam es auf dem Gehweg in der Barnstorfer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes und einer 54-jährigen Frau. Die beiden Personen wurden von einem 24-Jährigen und 23-Jährigen abgefangen, geschlagen und getreten. Beide Opfer wurden dabei leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte angehalten und seine Hilfe angeboten, wurde aber von einem Opfer weitergeschickt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls - u.a. den Autofahrer, der seine Hilfe angeboten hat. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

