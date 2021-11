Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Bedrohung

Am Sonntag, 21.11.2021, gegen 03:57 Uhr gerieten in Friesoythe in der St.-Martin-Straße zwei Personen in Streit. Im Zuge dessen bedrohte ein 20-Jähriger einen 50-Jährigen mit einer Schusswaffe. Es konnte durch Polizeibeamte ein Zugriff durchgeführt werden. Es wurde keine Person verletzt. Zu den Hintergründen des Streites bzw. zu der Schusswaffe kann zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell