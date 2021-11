Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das Polizeikommissariat Vechta vom 20.11.21 bis 21.11.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Bandenmäßiger Ladendiebstahl beim Modehaus Leffers in Lohne Am Samstag, 20.11.2021 gegen 11:45 Uhr kam es in dem Modegeschäft Leffers in Lohne zu einem Ladendiebstahl, bei dem insgesamt drei männliche Täter ein hochwertiges Portemonnaie entwendeten. Bei der Tatausführung wurden sie von einer Mitarbeiterin gestört, sodass sie einen Großteil des Diebesgutes fallen ließen und flüchteten.

Visbek - Trunkenheitsfahrt und Fahren Fahrerlaubnis - Am 20.11.2021; 23:07 Uhr befuhren zwei Brüder (45/46 Jahre) aus Vechta mit ihrem Rollern in 49429 Visbek, die Straße Kokenmühle. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden bei beiden Fahrzeugführern eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt, da neben der Alkoholbeeinflussung auch beide Brüder keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzen.

Holdorf - Trunkenheitsfahrt

Am 20.11.21 um gegen 18:50 Uhr wird von einer Zeugin ein Fahrzeug gemeldet, welches von Holdorf in Richtung Damme in Schlangenlinien geführt werde. Beim Fahrzeugführer, einem 67-jähriger Holdorfer, wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Fahrzeugführer einen Wert von 1,8 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Lohne - Sachbeschädigung

Unbekannte Täter beschädigten offenbar in der Nacht auf Samstag (20.11.2021) am Lohner Waldbad einen Schriftzug, der außen in der Nähe des Eingangs an einem Gebäude angebracht ist. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

