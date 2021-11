Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Einbrüche in Wohnhaus

Am Freitagabend (19.11.2021) wurden im Stadtgebiet Lohne zwei Wohnungseinbrüche verübt. Zwischen 18.45 Uhr gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus, das an der Straße "An den Tannen" liegt. Die Täter durchstöberten die Schlafräume und entwendeten Schmuckgegenstände. Ein weiterer Tatort lag an der Schürmannstraße. Auch in diesem Fall konnten die Täter ein Fenster öffnen und ins Innere eines Wohnhauses gelangen. Es ist unklar, ob die Täter Beute machen konnten. Sachdienliche Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Damme OT Rüschendorf - Mülltonnenbrand

Am Donnerstagabend (18.11.2021) kam es gegen 23:00 Uhr auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses zu einem Brand zweier Mülltonnen. Durch das Feuer wurde eine angrenzende Wand des Gartenhauses beschädigt. Die Mülltonnen wurden vollständig zerstört. Das Feuer konnte durch den Eigentümer selbstständig gelöscht werden. Es ist bislang unklar, wie es zu dem Brand kam.

Holdorf - Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Am Freitagnachmittag (19.11.2021) kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in eine Doppelhaushälfte. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein auf der Rückseite befindliches Fenster in das Haus und durchstöberten alle Räumlichkeiten. Durch die Täter wurde anschließend Goldschmuck entwendet.

Visbek - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Am Freitag, 19.11.2021, kam es gegen 08:09 Uhr auf der Straße Erlte zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fußgänger aus Erlte beabsichtigte hinter einem geparkten Lkw die Straße zu überqueren. Dies erkannte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Visbek, der die Straße befuhr zu spät, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Rettungskräfte verbrachten ihn nach einer ersten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

