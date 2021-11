Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldungen für den Bereich Cloppenburg und Damme

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrskontrollen vor einer Schule in der Gartenstraße

Am Donnerstag, 18. November 2021, in den Morgenstunden, hat die Polizei Verkehrskontrollen im Bereich einer Schule in der Gartenstraße durchgeführt. Insbesondere zwischen 7:30 Uhr und 8.00 Uhr wurde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt, zum Teil durch Eltern, die ihre Kinder zu Schule brachten. Während der Verkehrskontrollen am Morgen wurden fünf Verstöße gegen die Gurt-/Sitzpflicht des Kindes festgestellt sowie ein Verstoß gegen das Verbot der Durchfahrt. Die Polizei führt auch in Zukunft ähnliche Kontrollen durch.

Damme - Geschwindigkeitsmessungen

Am Donnerstag, den 18.11.2021 in der Zeit von 10:10 Uhr bis 11:20 Uhr wurden durch die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Straße Westring durchgeführt. Insgesamt wurden 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Hiervon sind zwei Verfahren mit einem Fahrverbot versehen. Die Höchstüberschreitung betrug vorwerfbare 106 km/h bei erlaubten 50 km/h. Der Fahrer rechtfertigte sich mit den Worten, dass er sein Fahrzeug gerade gewaschen habe und den Fahrtwind zum Trocknen nutzen wolle.

